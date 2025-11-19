היי כאן הראל, איזה מידע למצוא עבורך?
איזה מידע למצוא עבורך?
מה תרצה לחפש?לדוגמא:איך משנים מסלול השקעה?הגשת תביעה בביטוח בריאותעדכון פרטים אישייםאיך מושכים כספי פיצויים?עדכון אמצעי תשלום
איך מושכים כספי פיצויים?
ביטוח הרכב שלנו מאותת לכם!
לא שווה לפספס עד 40% הנחה בביטוח המקיף
לך אכפת מהבריאות שלך
אנחנו חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל. שניפגש?
עצמאים ועצמאיות?
אל תשכחו לבצע הפקדות סוף שנה ולמצות את הטבת המס
החיים יכולים להתחיל גם אחרי גיל 60
קחו משכנתא 60+ ותוכלו לשדרג את איכות החיים על בסיס הבית הקיים
נועלים עכשיו את ביטוח הדירה בהראל
ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח מבנה ותכולה
לא כל קופת גמל להשקעה,
היא קופת גמל להשקעה של הראל!